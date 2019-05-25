Мошенники, представившиеся юристами и выманившие у пенсионера семь миллионов рублей, задержаны и дают показания.

Мошенники, представившиеся юристами и выманившие у пенсионера семь миллионов рублей, задержаны и дают показания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.Ранее сообщалось, что 78-летний житель московского района Чертаново позвонил по одному из номеров, указанных в рекламном объявлении об оказании юридической помощи. Мошенники потребовали перевести 80 тысяч рублей перед консультацией. После поступления денег, "юристы" вынудили потерпевшего совершить аналогичные операции, пока не опустошили его счет. Общий ущерб превысил семь миллионов рублей.Задержанным в офисе на Беговой улице двум мужчинам и женщине грозит до пяти лет лишения свободы по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").