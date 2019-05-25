Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва. В здании находятся отделение одного из российских банков, кафе, рестораны и другие организации.

Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва. В здании по адресу Новослободская улица, 16, находятся отделение одного из российских банков, кафе, рестораны и другие организации.Сообщение о минировании здания проверяется. К зданию прибыли кинологи с собаками, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.