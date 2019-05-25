Известный немецкий мастер раллийных гонок Кай Гюнтер вместе со своим штурманом Себастьяном Уокером попал в аварию на трассе национального ралли-рейда в Цвиккау. Автомобиль команды Renault потерял управление и врезался в дерево, а его пилот скончался в госпитале.

Известный немецкий мастер раллийных гонок Кай Гюнтер вместе со своим штурманом Себастьяном Уокером попал в аварию на трассе национального ралли-рейда в Цвиккау. Автомобиль команды Renault потерял управление и врезался в дерево, а его пилот скончался в госпитале.Причины инцидента пока неясны, но опытный 48-летний Гюнтер на одном из сложных участков трассы не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает издание Focus Online Sport. Сам пилот умер в больнице не приходя в сознание, а Уокер находится на попечении медиков с серьезными травмами. Ралли в Цвиккау приостановлены.Deutsche Rallye-Meisterschaft in Zwickau — Rennfahrer Kai Günther tödlich verunglückt — Beifahrer im Krankenhaus gestorben https://t.co/8lqyzNlb1u— FOCUS Online Sport (@focussport) 25 мая 2019 г.