Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане. В министерстве образования республики уже заявили, что последствия землетрясения не повлияют на сроки проведение Единого госэкзамена.

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане. Повреждения оцениваются на "средние", их характер не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.Сейчас в городе работает комиссия по оценке последствий землетрясения и причиненного ущерба. В Буйнакск приехал региональный министр МЧС Нариман Казимагомедов, специалисты в области градостроительства и архитектуры. В министерстве образования республики уже заявили, что последствия землетрясения не повлияют на сроки проведение Единого госэкзамена.Ранее сообщалось, что в Дагестане произошло двойное землетрясение. Первые толчки магнитудой 4,7 зафиксированы на территории Буйнакского района в ночь на субботу. По данным республиканского главка МЧС, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, эпицентр находился на расстоянии пяти километров от села Халимбек-аул. Чуть позже было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 2,3 с очагом на глубине одного километра и эпицентром в 3,5 километра севернее того же села. Повреждены порядка 20 домов в селе Халимбекаул Буйнакского района.