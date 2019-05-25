Перестановки, которые происходят на Украине после вступления в должность президента Владимира Зеленского, ожидаемо привлекают большое внимание. В последние дни в украинских СМИ активно обсуждали отставку бывшего главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко и назначение на эту должность генерала Руслана Хомчака.

Перестановки, которые происходят на Украине после вступления в должность президента Владимира Зеленского, ожидаемо привлекают большое внимание. В последние дни в украинских СМИ активно обсуждали отставку бывшего главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко и назначение на эту должность генерала Руслана Хомчака.Из открытых источников известно, что Хомчак — выпускник Московского общевойскового училища, в июне ему исполнится 52 года.Во время самой горячей фазы военного конфликта в Донбассе он руководил соединением, которое попало в Иловайский котел. Тогда генерал вместе с солдатами прорывался из окружения. Бывшая военнослужащая, а ныне депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина", говоря об Иловайском котле, характеризует его как "труса" и "недостаточно умного командира".Однако именно на него пал выбор нового президента Украины в качестве главы ВСУ. После этого назначения некоторые "поставили штамп", что он – "человек Зеленского". На это, однако, в комментарии украинской прессе Хомчак возразил, заявив, что таковым не является и лично познакомился с Зеленскикм совсем недавно – уже после его победы во втором туре.Хомчак рассказал, что его пригласили на встречу с новоизбранным президентом, и они "просто говорили", в том числе об Иловайском котле. При этом разговора о назначениях тогда не было, пишут украинские СМИ.Сам Хомчак уже начал активно общаться с журналистами на горячие темы. В частности, он признал, что не стоило отправлять в Керческий пролив украинских моряков. "Не надо было подвергать моряков такой опасности", — сказал новый глава ВСУ.Он также сообщил, что намерен задать вопрос командующему Военно-морских сил ВСУ Игорю Воронченко, "чем он руководствовался" в той ситуации."У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать", – сказал Хомчак украинским журналистам.В интервью агентству УНИАН высказал он свое мнение и о ситуации в Донбассе. На вопрос о возможности переговоров Хомчак ответил, что как военный человек "против всяких переговоров".Одновременно с этим на вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта в Донбассе, он ответил: "Чисто военного варианта я не вижу".