Знаменитый в недавнем прошлом финский хоккеист Яри Курри стал новым президентом клуба Континентальной хоккейной лиги Йокерит из Хельсинки. Инсайдеры сообщают, что экс-игрок сборной Финляндии стал обладателем 100 процентов акций клуба и занял пост президента.

Знаменитый в недавнем прошлом финский хоккеист Яри Курри стал новым президентом клуба Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" из Хельсинки. Инсайдеры сообщают, что экс-игрок сборной Финляндии стал обладателем 100 процентов акций клуба и занял пост президента.Ранее Курри работал генеральным менеджером "джокеров", а владельцем контрольного пакета акций (51%) был финский бизнесмен Харри Харкимо. В то же время 49% акций "Йокерита" были распределены между участниками российской бизнес-элиты – Геннадием Тимченко и семьей Ротенбергов.Jari Kurri on Jokereiden uusi omistaja 100 prosentin osuudella. Hän on samalla seuran uusi puheenjohtaja.#Jokerit käy parhaillaan neuvotteluja uusien potentiaalisten suomalaisten rahoituskumppanien kanssa.LUE: https://t.co/t12ysKMW53 #KHLfi pic.twitter.com/5qM9o1P2BV— Helsingin Jokerit (@jokerithc) 24 мая 2019 г.