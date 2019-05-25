Сирийская армия за последние сутки уничтожила до 350 террористов и пять их танков. Как сообщают в центре по примирению сторон, боевики запрещенной террористической организации пытаются прорвать позиции войск в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации, но те отражают все атаки.

Сирийская армия за последние сутки уничтожила до 350 террористов и пять их танков. Как сообщают в центре по примирению сторон, боевики "Джебхат Ан-Нусры" (запрещена в России) пытаются прорвать позиции войск в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации, но те отражают все атаки.Армии также удалось уничтожить одну БМП, 27 пикапов с пулеметами и 3 установки залпового огня, сообщает телеканал "Россия 24".