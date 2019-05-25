Вокалистка рассказала о радостном событии. Теперь Ирина Дубцова думает как назвать малыша.

Вокалистка рассказала о радостном событии. Теперь ИринаДубцова думает как назвать малыша.В личном Instagram артистка опубликовала фото крохотного щенкапороды шпиц. Ниже артистка написала, что в ее семье произошло пополнение.Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звездапопросила поклонников помочь с выбором клички."Я пока сама в шоке. У нас новый член семьи! Помогитепридумать имя нашей малышке. Вес пушинки 730 г, а вырастет всего до 1,3 кг.Чудо – это не то слово" – поведала артистка.Она также отметила, что с собакой ее кое-что связывает.Щенок родился с Ириной Дубцовой в один день – 14 февраля.Поклонники предложили певице множество вариантов.Большинство интернет-обывателей считают, что кроха должна носить имяолицетворяющее нечто маленькое и нежное."Раиса Захаровна", "В один день д. р с хозяйкой, то и имяможно одно на двоих только наоборот Ари", "Предлагают Валентина (в честь 14февраля). Ну, точно не Валентина-берем валенТина!Тина!!", "Тося", "Мишель","Шарлиз))))как зефирки)))ну или Зефирка", – писали поклонники вкомментариях.Отметим, что знаменитость ранее содержала питомцев. В концепрошлого года артистке пришлось пристраивать сразу трех котов. У сына началась астма, поэтому животных необходимо было раздать. Из-за недуга певице даже приходится увозить наследника из России.