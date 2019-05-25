У России и Польши есть разногласия по ситуации с нефтепроводом Дружба, однако страны намерены договориться к 10 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак. В те же сроки планируется очистить трубу на участке до белорусско-польской границы.

У России и Польши есть разногласия по ситуации с нефтепроводом "Дружба", однако страны намерены договориться к 10 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак. В те же сроки планируется очистить трубу на участке до белорусско-польской границы.Инвестиции, реализацию нацпроектов и государственные субсидии для производственных компаний обсудили на съезде "Деловой России". На нём и прошла встреча с вице-премьером Дмитрием Козаком. Уже отвечая на вопросы журналистов, он раскрыл план очистки "Дружбы" от некачественной нефти.Речь о том, чтобы уже к 10 июня эта очистка дошла до границы с Польшей. То есть, речь идёт об отправке порядка миллиона тонн загрязненной нефти реверсом — обратно по тем же трубам с территории Белоруссии в Россию. А здесь её обработают, вернув необходимые стандарты качества."Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода "Дружба" некондиционной нефти на территорию РФ. Соответствующие ёмкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним, технологическая карта вчера вечером окончательно согласована, мы решаем эту проблему", — отметил Дмитрий Козак.Что касается переговоров по выплатам компенсаций, в частности с Польшей, как добавил вице-премьер, такая работа тоже ведётся. Главная задача — согласовать объём этих перечислений. Но времени для решения спорных моментов, по его оценке, достаточно. Сроки уже намечены и до середины июня финансовые вопросы также планируют разрешить."Там есть спорные вопросы, они связаны с технологией хранения. У нас есть разногласия по объёму. Зафиксировано поступлений — один объём, предъявляется в несколько раз больше. Поскольку она была уже разбавлена, самостоятельно, без нашего ведома. Поэтому есть дискуссия. В таких случаях это естественно", — добавил Дмитрий Козак.Комментируя объёмы отправляемой обратно в Россию нефти, Дмитрий Козак уточнил — если на территории Белоруссии сегодня находится один миллион тонн, то в Польше — в четыре раза меньше.