Известная певица рассказала о своих фобиях. Также Ольга Серябкина призналась, что ее преследовал ненормальный поклонник.

Известная певица рассказала о своих фобиях. Также Ольга Серябкинапризналась, что ее преследовал ненормальный поклонник.В личном Instagram артистка опубликовала клип на песню "Неплачу". Звезда призналась, что в основе музыкального ролика лежат ее личныепереживания. Ольга Серябкина таким образом рассказала о своих страхах.Оказывается, на протяжении всей жизни Ольга Серябкинастрашилась высоты, кукол и замкнутого пространства. А с недавнего временивокалистка опасается чересчур настойчивых фанатов.По словам Серябкиной, ей пришлось нанять охрану из-за маньяка,который угрожал ей расправой. Долгое время звезда не чувствовала себя вбезопасности.также отметила, что пыталась сделать клипмаксимально убедительным. Звезда рассказала, как работала над собой."Мне было важно сделать это видео именно таким. Именносейчас. Оно максимально про меня… Про то, как я преодолеваю себя. Для съемок "Неплачу" пришлось установить контакт с каждым из страхов. Я реально была наединес куклами, запертая в движущемся фургоне…. И когда я покидала фуру, то попадалак еще одному страху – набирала высоту на вертолете. Дубль за дублем…. Я реальноиспытывала дикий дискомфорт в эти моменты. Поэтому каждая моя эмоция в клипемаксимально честная" – поделилась с подписчиками Ольга.Создание ролика стало для настоящимиспытанием. В тот момент, когда она пыталась преодолеть фобию, она получалаударную дозу адреналина. Избавляться от страхов было непросто.