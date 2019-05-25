Девять финалистов шоу Голос.Дети Первого канала получат по миллиону рублей. Об этом стало известно во время спецвыпуска проекта, который состоялся накануне.

Девять финалистов шоу "Голос.Дети" Первого канала получат помиллиону рублей. Об этом стало известно во время спецвыпуска проекта, которыйсостоялся накануне.В эфире "Голос.Дети" генеральный директор канала КонстантинЭрнст сообщил, что провести второе голосование невозможно, поэтому решено признатьпобедителями всех, кто дошел до финала. После медиаменеджер анонсировал седьмойсезон музыкального конкурса. Сьемки начнутся в 2020 году.Сложившуюся ситуацию прокомментировал Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Особообщественник выделил гендиректора Первого канала."Мне почему-то в связи с этой темой финала шоу"Голос.Дети" вспомнилась песня Ирины Аллегровой "Я тучи разведуруками". Вчера смотрел на Константина Эрнста, на то, как он сглаживаетуглы у всей этой скандальной ситуации и стало очевидно, что он как раз эти тучиразводил. Скандалов на Первом становится все больше. То знатоки пытаютсянечестно выиграть миллионы, то в популярном шоу вдруг, откуда не возьмись,появляются накрученные голоса. И за все это Эрнсту приходится отдуваться", -отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".По мнению эксперта, Константин Эрнст в последнее время занимаетсяисключительно спасением репутации канала. "Мне вообще кажется, что он неплохобы справился с ролью министра МЧС. Он то и дело тушит пожары, которые временамивозникают на канале. Правда, пожары ему достаются всегда с наивысшей степеньюсложности. Но главная проблема не в этом. На Первом большой дефицит идей дляновых шоу. Те люди, которые их сейчас там генерируют, на мой взгляд,справляются со свой работой откровенно плохо. И даже в хорошо работающихмеханизмах появляются крупные сбои. Несет за все это ответственность именноКонстантин Эрнст", – рассудил Вадим Манукян.