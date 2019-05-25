Судостроительный завод Лотос спустил на воду первый российский круизный лайнер Петр Великий. Лайнер проекта PV300VD будет выполнять круизы по Каспийскому и Черному морям. Судно планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. Ближайший год его достройка будет вестись на воде.

Судостроительный завод "Лотос" спустил на воду первый российский круизный лайнер "Петр Великий". Лайнер проекта PV300VD будет выполнять круизы по Каспийскому и Черному морям. Судно планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. Ближайший год его достройка будет вестись на воде — у волжского причала над Астраханью.На 141-метровом лайнере будут проводиться электромонтажные работы и остекление. Особенность круизного судна — каюты с панорамными окнами в пол и балконами, бассейн и поле для игры в гольф, зона SPA с массажными кабинетами и камином, турецкая сауна хамам, сообщает РИА Новости.Просторные каюты будут оформлены в кофейно-бежевых тонах с яркими акцентами. Также предусмотрены каюты для людей с ограниченными возможностями. Полы в каютах будут застелены ковролином, мебель обшита тканями. Во всех каютах будут телевизоры со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, Wi-Fi, телефонная связь, предусмотрено место для размещения багажа. В каждом номере также будет сейф, холодильник, мини-бар, фен. Все каюты также оборудованы розетками как европейского, так и американского образца. Пассажирам с детьми будут в каютах устанавливать детские кроватки.Палубы между собой соединяют не только лестницы, но и лифты. Они будут располагаться в носовой и кормовой части лайнера.На верхней палубе будет находиться бассейн и джакузи с гидромассажем под открытым небом, душевые кабинки, а также гриль-бар. Огнетушители будут расставлены во всех общедоступных зонах. А кроме того, на крыше рулевой рубки будут солнечные палубы с шезлонгами.Судостроительный завод "Лотос" входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Круизное судно будет эксплуатировать "Мостурфлот". Для пассажиров также будут работать парикмахерская, маникюрный кабинет и прачечная. Всего на судне предусмотрено 155 кают для 310 пассажиров. Обслуживать их будет экипаж из 90 человек. Впереди у лайнера "Петр Великий" швартовные и ходовые испытания.