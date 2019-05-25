История в духе голливудского фильма произошла в Челябинске. Лабрадор-спасатель убежал три года назад во время прогулки в городском бору. Продолжительные поиски результатов не принесли. И когда хозяина покинула последняя надежда вернуть собаку, она вернулась.

История в духе голливудского фильма произошла в Челябинске. Лабрадор-спасатель убежал три года назад во время прогулки в городском бору. Продолжительные поиски результатов не принесли. И когда хозяина покинула последняя надежда, она вернулась. В районе Мелькомбината израненная и усталая сама вышла к людям.Как передает ГТРК "Южный Урал",девятилетнюю Лису передали ветеринарам, в клинике по клейму отыскали хозяина. “Она людей очень любит. Не хотелось, чтобы собака попала в плохие руки и с ней что-нибудь случилось”, – поделился Денис Панов, внештатный кинолог-спасатель.Специалисты отмечают, что у лабрадоров-ретриверов нет гена агрессии, поэтому без хозяина они беззащитны. Этих собак используют для поиска людей. А если человек пострадал, от шока он может вести себя неадекватно и агрессивно – такой пес-спасатель безропотно все выдержит и никогда не причинит человеку вреда.Вот и Лиса, которая с детства служит в добровольном отряде спасателей, вместе с хозяином искала пропавших туристов на Таганае, бегала по ночному лесу в поисках детей и даже десантировалась с вертолета.Наталья Исхакова, руководитель отряда кинологов-спасателей вспоминает, как Лиса находила людей, когда никто уже не верил. "Лаяла, говорила: “Там человек, там человек!” Уникальнейшая собака, конечно”, – считает кинолог.Сейчас на плече собаки глубокая рваная рана. Кто покалечил Лису неизвестно. На реабилитацию уйдет минимум полгода. Но несмотря на возраст, спасательница готова работать.