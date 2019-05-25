Асма Асад – образец благородства и добра среди первых леди, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Благодаря ее помощи сирийские дети отправились на лечение в Россию, добавила депутат.

Асма Асад – образец благородства и добра среди первых леди, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Благодаря ее помощи сирийские дети отправились на лечение в Россию, добавила депутат.Ранее Поклонская сообщала, что на лечение в Москву и Санкт-Петербург приехали 11 сирийских детей.Кроме того, по словам Поклонской, российская помощь для Сирии очень важна, даже в геополитическом плане. Дети вырастут, и от них будет зависеть будущая дружба двух стран.Поклонская убеждена, что война в Сирии нужна "заокеанским силам" для получения прибыли. Сирийским детям она не нужна точно.Но в скором времени разруха от войны будет ликвидирована, и все наладится, передает РИА Новости.