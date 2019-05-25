Сотрудник компании оформлял бланки строгой отчетности страховых договоров. После оплаты подозреваемый не доводил страховые операции до конца и присваивал себе часть денежных средств...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Печатники г. Москвы задержали 31-летнего подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В территориальный отдел полиции обратился представитель страховой компании. По его словам, в организации в ходе проверки выявлена недостача денежных средств в размере около 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, являясь сотрудником компании, оформлял бланки строгой отчетности страховых договоров. После оплаты подозреваемый не доводил страховые операции до конца и присваивал себе часть денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Печатники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18