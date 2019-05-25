Российская телеведущая Лера Кудрявцева, по ее словам, оказалась на первых страницах газет Австрии и намерена разбираться в международном суде с австрийским изданием Oesterreich. Газета написала о возможной причастности Кудрявцевой к скандальному видео с Ибицы, результатом которого стала отставка австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, по ее словам, оказалась "на первых страницах газет Австрии" и намерена "разбираться в международном суде" с австрийским изданием Oesterreich. Газета написала о возможной причастности Кудрявцевой к скандальному видео с Ибицы, результатом которого стала отставка австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.По одной из версий австрийских журналистов, именно Кудрявцева могла сыграть роль "племянницы русского олигарха Алены Макаровой" в скандальном видео. Статья в Oesterreich была опубликована накануне, а в качестве источника информации в ней приводилась блогер, близкая к германской правой партии AfD. Не исключено, что на такую мысль австрийских журналистов натолкнул тот факт, что Кудрявцева замужем за российским хоккеистом Игорем Макаровым."Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет", — возмущена телеведущая.На злосчастном видео общения австрийского вице-канцлера с предполагаемой "племянницей российского олигарха" речь шла, в частности, о нелегальных пожертвованиях для Австрийской партии свободы в обмен на помощь в покупке одного из самых влиятельных изданий страны — газеты Kronen Zeitung.Сам Штрахе назвал историю с видео "прицельным политическим убийством" и "ловушкой, устроенной спецслужбами". Он также заявил, что на скандальном видео, ставшем причиной краха его политической карьеры, фигурирует не "племянница российского олигарха", а гражданка Латвии.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 24 Май 2019 в 7:46 PDT