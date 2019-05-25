В субботу бывший президент Украины Петр Порошенко порекомендовал Владимиру Зеленскому активизировать усилия по освобождению украинских моряков.

В субботу бывший президент Украины Петр Порошенко порекомендовал Владимиру Зеленскому активизировать усилия по освобождению украинских моряков, арестованных российским судом за провокацию у Керченского моста."Уже не до шуток — время действовать", — заявил Порошенко в Facebook.Порошенко поблагодарил Международный трибунал ООН по морскому праву, который ранее принял решение обязать Россию вернуть Украине моряков и корабли.МИД России ответил, что трибунал не имеет полномочий выносить вердикт по украинской провокации в ноябре 2018 года.25 ноября 22 моряка и два сотрудника СБУ на буксире и двух катерах опасно маневрировали на подходе к Керченскому проливу. Российские пограничники задержали нарушителей и корабли.