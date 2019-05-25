Начало очередных выходных отметилось как радостными известиями, так и драматическими происшествиями. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года.

Начало очередных выходных отметилось как радостными известиями, так и драматическими происшествиями. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года.Анастасия Волочкова, как правило, эпатирует публику. Однако на сей раз народ был шокирован преобразованиями в имидже балерины.Волочкова постоянно сталкивается с критикой и выпадами в свой адрес. Из-за балерина закрыла комментарии на своей странице в Instagram.Бывшей жене Армена Джигарханяна не везет в последнее время. В апреле со скандалом отменили ее большой пасхальный концерт в Храме Христа Спасителя.А только что пришла новая неприятная новость – запланированный на 25 мая концерт в Большом зале московского Дома кино тоже отменен.Вокалистка рассказала о радостном событии. Теперь Ирина Дубцова думает как назвать малыша.В личном Instagram артистка опубликовала фото крохотного щенка породы шпиц. Ниже артистка написала, что в ее семье произошло пополнение.Принц Уильям и Кейт Миддлтон сегодня считаются образцовой парой. Супруги воспитывают троих детей.Однако и в их отношениях случались непростые периоды.Телеведущая готова к новым отношениям. Дана Борисова побывала на первом свидании с 40-летним бизнесменом. Звезда надеется, что это начало чего-то серьезного.Телеведущая призналась, что тщательно готовилась к встрече с предпринимателем. Дана Борисова долго выбирала наряд и в итоге остановила свой выбор на голубом платье свободного кроя модной миди-длины.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года, читайте в и специальных .