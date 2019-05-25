Владимир Путин провел совещание с членами российского Совбеза. Обсуждали подготовку к саммиту Высшего Евразийского экономического совета. Он состоится в Казахстане на следующей неделе.

Владимир Путин провел совещание с членами российского Совбеза. Обсуждали подготовку к саммиту Высшего Евразийского экономического совета. Он состоится в Казахстане на следующей неделе.Также участники встречи обменялись мнениями о проблемах, которые Путин недавно обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает телеканал "Россия 24".