Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом Прямой зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР).

Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой" зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР).Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал юрист Андрей Портнов, который при президенте Викторе Януковиче трудился заместителем главы его администрации.Он сообщил, что зарегистрировал уже третье заявление в ГБР, поскольку считает, что Порошенко в составе преступной группы незаконно завладел телеканалом и оформил его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко.Также Портнов рассказал, что ГБР зарегистрировало его заявление о том, что Порошенко легализовал доходы на сумму 300 миллионов долларов при продаже киевского судостроительного завода "Кузница на Рыбальском".По его словам, ГБР уже начало расследование по этому его заявлению, а также по другой жалобе, которое он подал в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда три катера ВМС Украины вместе с экипажами были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы РФ. Портнов посчитал, что в этом случае Порошенко виновен в государственной измене.Ранее сообщалось, что против бывшего президента и ряда высших должностных лиц страны Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. Порошенко, в частности, подозревается в распределении ключевых должностей в "Центрэнерго", с целью хищения денег компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.