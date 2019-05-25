Капитан мадридского Реала Серхио Рамос в следующем сезоне может оказаться в другой команде. Причиной возможного ухода 33-летнего защитника сливочных называют конфликт испанского футболиста с президентом клуба Флорентино Пересом.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в следующем сезоне может оказаться в другой команде. Причиной возможного ухода 33-летнего защитника "сливочных" называют конфликт испанского футболиста с президентом клуба Флорентино Пересом.Как сообщает AS, Рамос поссорился с владельцем "Реала" после проигрыша "Аяксу" в Лиге чемпионов. Капитан "сливочных", не принимавший участия в матче, вступился за партнеров по команде после критики Переса. Последний отреагировал жестко, заявив, что защитник слишком долго залечивает свои травмы.После конфликта общение футболиста и президента сошло на нет. Контракт Рамоса с мадридским клубом истекает в 2021 году, однако игрок готов покинуть команду, если этого захочет Перес.На данный момент интерес к капитану "сливочных" проявляют сразу несколько серьезных клубов. Речь идет о "Ювентусе", "Ливерпуле" и "Манчестер Юнайтед". Также Рамоса хочет видеть в своем составе один из китайских клубов, готовый предложить испанцу шикарный контракт.Напомним, что Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. За это время он провел 606 матчей за "сливочных", забив в них 84 мяча и отдав 39 голевых передач.