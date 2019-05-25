Солист группы Любэ много лет назад записал диск,
в котором перепел песни легендарного коллектива The Beatles. Николай
Расторгуев, как говорят, сделал это слишком старательно.
Солист группы "Любэ" много лет назад записал диск,
в котором перепел песни легендарного коллектива The Beatles. Николай
Расторгуев, как говорят, сделал это слишком старательно.
В 1996 году вокалист выпустил пластинку под названием "Четыре
ночи в Москве". Альбом состоял из песен группы The Beatles в исполнении Николая
Расторгуева.
На этот сборник обратил внимание Telegram-канал "Русский
шаффл". По мнению автора паблика, "Четыре ночи в Москве" – это пример неправильного понимания понятия "кавер".
В источнике отмечается, что
лидер "Любэ"
неверно истолковал
значение этого слова. Нравящуюся песню надо не просто перепеть, как это сделал артист, а сделать это
оригинально, так сказать, подарить композиции второе дыхание. Однако сделал все как под копирку.
"Но лидер "Любэ" понял слово "кавер"
буквально. Он переписал песни The Beatles один в один. Он скопировал все, что
можно – все гитары, бас, ударные, и сам спел за четверых битлов во всех песнях.
Он взял гитарное соло, записанное на ламповый микрофон студии Abbey Road, и
выкинул его на помойку. Потом взял гитару "Урал" и записал то же
самое соло в студии грамзаписи "Мелодия". По крайней мере, так это
звучит", – говорится о пластинке .