Солист группы "Любэ" много лет назад записал диск,в котором перепел песни легендарного коллектива The Beatles. НиколайРасторгуев, как говорят, сделал это слишком старательно.В 1996 году вокалист выпустил пластинку под названием "Четыреночи в Москве". Альбом состоял из песен группы The Beatles в исполнении НиколаяРасторгуева.На этот сборник обратил внимание Telegram-канал "Русскийшаффл". По мнению автора паблика, "Четыре ночи в Москве" – это пример неправильного понимания понятия "кавер".В источнике отмечается, чтолидер "Любэ"неверно истолковалзначение этого слова. Нравящуюся песню надо не просто перепеть, как это сделал артист, а сделать этооригинально, так сказать, подарить композиции второе дыхание. Однако сделал все как под копирку."Но лидер "Любэ" понял слово "кавер"буквально. Он переписал песни The Beatles один в один. Он скопировал все, чтоможно – все гитары, бас, ударные, и сам спел за четверых битлов во всех песнях.Он взял гитарное соло, записанное на ламповый микрофон студии Abbey Road, ивыкинул его на помойку. Потом взял гитару "Урал" и записал то жесамое соло в студии грамзаписи "Мелодия". По крайней мере, так этозвучит", – говорится о пластинке .