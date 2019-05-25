Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Литовский специалист похвалил соперника, который сумел дать бой его подопечным.

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Литовский специалист похвалил соперника, который сумел дать бой его подопечным."УНИКС – очень серьезная команда, которая хорошо борется и четко знает, чего хочет. Сегодня они дали нам бой, но мы выиграли. Думаю, спортивное счастье было на нашей стороне", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт "Химок".Напомним, что подмосковная команда победила на выезде казанский УНИКС и сравняла счет в серии до трех побед.