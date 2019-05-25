Российская теннисистка, 120-я ракетка мира Анна Блинкова в финале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 57 минут обыграла представительницу Израиля Юлию Глушко со счетом 0:6, 6:4, 6:4.

Российская теннисистка, 120-я ракетка мира Анна Блинкова в финале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 57 минут обыграла представительницу Израиля Юлию Глушко со счетом 0:6, 6:4, 6:4.Россиянка ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 14, а у Глушко, занимающей 139-е место в рейтинге WTA, два эйса, две двойные ошибки и восемь реализованных брейков из 13.Таким образом, Блинкова вышла в основную сетку "Ролан Гарроса". Своего следующего соперника 20-летняя спортсменка узнает позднее.