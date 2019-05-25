Немецкая фармацевтическая компания STADA провела среди европейцев исследование, призванное выяснить их информированность о новых веяниях в медицине и отношение к вопросам здоровья.

Немецкая фармацевтическая компания STADA провела среди европейцев исследование, призванное выяснить их информированность о новых веяниях в медицине и отношение к вопросам здоровья, пишет "Интерфакс". Интервьюеры опрашивали 18 тысяч человек из России, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, Польше, Сербии и Испании с ноября по декабрь 2018 года.Выяснилось, что 57 процентов россиян, принявших участие в опросе, верят в способность медицины в будущем победить большинство болезней. В этом отношении с россиянами солидарны 62 процента испанцев, 58 процентов испанцев, 57 процентов британцев.84 процента россиян хотят выяснить угрозы своему здоровью с помощью генетического теста. Лишь испанцы более заинтересованы в генетическом исследовании организма — 90 процентов.Консультациям по Интернету доверяют 69 процентов россиян. Они — лидеры в одобрительном отношении к дистанционной медицине.Россияне предпочитают заказывать лекарства в онлайн-магазинах и затем получать их в аптеках. В Европе предпочитают посещать обычные точки продаж лекарств.Исследование STADA Group проводится уже пятый год.