Вступило в силу подписанное в мае прошлого года межправительственное соглашение России и Республики Коста-Рика об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках их граждан. Теперь Россия имеет безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.

Вступило в силу подписанное в мае прошлого года межправительственное соглашение России и Республики Коста-Рика об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках их граждан. Отныне граждане РФ с действительными загранпаспортами, кроме дипломатических и служебных паспортов, могут неоднократно въезжать на территорию Коста-Рики без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.Граждане Коста-Рики с действительными общегражданскими паспортами, за исключением дипломатических и служебных, могут въезжать на территорию РФ без виз на срок до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда.При этом для пребывания или проживания на территории другого государства в течение более чем 90 календарных дней, равно как и для работы либо осуществления коммерческой деятельности на его территории, граждане России либо Коста-Рики должны получить визу или разрешение на пребывание в соответствии с законодательством страны назначения.Соглашение между правительствами России и Коста-Рики об отказе от визовых формальностей было подписано 3 мая 2018 года в Сан-Хосе и 28 мая того же года в Москве. По сообщению МИД РФ, теперь, после вступления данного документа в силу, Россия имеет безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.