Российский гроссмейстер Александр Грищук вышел в финал первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Москве, который проходит по олимпийской системе. По итогам двух партий полуфинальной серии он оказался сильнее американца Хикару Накамуры.

Российский гроссмейстер Александр Грищук вышел в финал первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Москве, который проходит по олимпийской системе. По итогам двух партий полуфинальной серии он оказался сильнее американца Хикару Накамуры.В первой встрече, сыгранной накануне, шахматисты разошлись миром. Вторая партия осталась за российским гроссмейстером. Грищук, играя белыми, добился победы на 54-м ходу.Его соперник по финалу определится 25 мая в противостоянии между еще одним представителем России Яном Непомнящим и поляком Радославом Войташеком. Шахматистам предстоит сыграть тай-брейк. В двух партиях соперники не смогли выявить победителя.Напомним, что призовой фонд этапа Гран-при FIDE в Москве составляет 130 тысяч евро.