Возможность обмена американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, на отбывающую тюремный срок в США россиянку Марию Бутину исключен. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, пояснив, что приговор Полу Уилану пока не вынесен.

Возможность обмена американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, на отбывающую тюремный срок в США россиянку Марию Бутину исключен. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, пояснив, что приговор Полу Уилану пока не вынесен.По словам Рябкова, Москва по-прежнему готова на обмен сидящих в американских тюрьмах россиян Бута и Ярошенко — и российские предложения по размену в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц касались только их. Со стороны США интереса к такому размену нет, но Россия подтверждает свою готовность к нему.Никого из других российских граждан Москва обменивать не предлагала, и любые разговоры об этом — всего лишь домыслы, подчеркнул в интервью РИА Новости Рябков.ФСБ сообщила о задержании Уилана в Москве в конце прошлого года. По информации спецслужбы, он был схвачен во время шпионской акции. Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. Накануне Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца.Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, 9 из которых уже провела за решеткой. В случае отказа Бутиной от признания вины ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. По данным Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.