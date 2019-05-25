Компания Комплексные инвестиции планирует рассчитаться со всеми вкладчиками-превышенцами банка Югра. По словам генерального директора организации Игоря Буравкова, 21 тысяча человек смогут вернуть свои деньги в течение двух месяцев.

Компания "Комплексные инвестиции" планирует рассчитаться со всеми вкладчиками-превышенцами банка "Югра". По словам генерального директора организации Игоря Буравкова, 21 тысяча человек смогут вернуть свои деньги в течение двух месяцев.Он напомнил, что о намерении вернуть вкладчикам суммы, превышающие 1,4 миллиона рублей, "Комплексные инвестиции" объявили на прошлой неделе."Согласно графику, опубликованному в газете "Коммерсант", в первые два месяца возврат своих вкладов получит 21 000 человек, на это будет направлено около одного миллиарда рублей", – сказал Буравков в комментарии .По его словам, за первый год планируется вернуть деньги тем, чьи суммы превышения составляли менее миллиона рублей. Таких кредиторов – 31 тысяча человек. На это будет направлено около пяти миллиардов рублей.Ранее опубликовал публичную оферту "Комплексных инвестиций". Сообщается, что компания близка к главному акционеру "Югры" Алексею Хотину. Предполагается, то выплаты начнутся в ближайшее время – с 1 июня текущего года.Напомним, что летом 2017 года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд признал "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.После отзыва лицензии пострадавшими признали 35 тысяч человек. Суммы их вкладов превышают страховые выплаты – 1,4 миллиона рублей.