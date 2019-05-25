В Госдуму внесен документ, корректирующий применение законов о возрастной маркировке литературных и кинематографических произведений.

В Госдуму внесен документ, корректирующий применение законов о возрастной маркировке литературных и кинематографических произведений.В частности, в новом законопроекте предлагается снять возрастные ограничения с советских фильмов, созданных до 1991 года; не указывать возрастную категорию, если культурные ценности представляют учреждения культуры, или если произведения входят в общеобразовательную программу.Авторами поправок стали председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская и ее коллеги. В пояснительной записке к проекту закона депутаты пояснили, что в настоящее время закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" своими положениями "регулирует и оборот шедевров Льва Толстого, и продажу "Экспресс-газеты", поэтому необходимо отказаться от избыточной возрастной маркировки произведений искусства.