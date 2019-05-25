В столичном аэропорту Шереметьево прокомментировали инцидент с самолетом Sukhoi Superjet-100 компании Аэрофлот, который прилетел из Москвы в Ижевск с повреждениями на фюзеляже. Там сообщили, что будут устанавливать причины инцидента в случае его подтверждения.

В столичном аэропорту Шереметьево прокомментировали инцидент с самолетом Sukhoi Superjet-100 компании "Аэрофлот", который прилетел из Москвы в Ижевск с повреждениями на фюзеляже.В авиагавани РИА Новости сообщили, что уведомление об этом инциденте получили и будут устанавливать причины в случае его подтверждения.Ранее в СМИ попала информация о том, что при подготовке самолета к вылету не был отцеплен 14-метровый металлический трос заземления.В результате во время полета он "хлестал" самолет. После приземления лайнера, на борту которого находились 63 пассажира, специалисты насчитали на фюзеляже около 30 пробоин, пишет Life.К счастью, посадка прошла штатно. Специалисты говорят, что все могло бы закончиться гораздо хуже.. Самолет на время ремонта отстранен от полетов.