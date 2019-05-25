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<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2019-samolet-s-chetoj-trampov-prizemlilsya-v-tokio.html" target="_blank">Самолет с четой Трампов приземлился в Токио</a> - Борт номер один с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией приземлился в японском международном аэропорту Токио-Ханэда. Ранее американский президент написал в Твиттере, что он и первая леди Мелания Трамп готовятся к посадке в Японии и с нетерпением ждут встречи с представителями принимающей стороны.