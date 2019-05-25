Спортивная пресса во всю обсуждают вратаря сборной России по хоккею Андрея Василевского. В сегодняшнем полуфинале против Финляндии спортсмен совершил невероятное.

Спортивная пресса во всю обсуждают вратаря сборной России по хоккею Андрея Василевского. В сегодняшнем полуфинале против Финляндии спортсмен совершил невероятное.Только за первый период соперник выстрелил по воротам Василевского 15 раз. Если бы не старания Андрея, наша сборная ушла бы на перерыв уступая в счете.Воспитанник уфимского хоккея несколько раз выручил команду в очень сложных ситуациях. Однако один из голевых моментов финна запомнился особенно.В ходе очередной атаки финнов Василевский сумел помешать 18-летнему вундеркинду Каапо Какко протолкнуть шайбу в ворота. Опасность момента и напряжения зашкаливали, но Андрей продемонстрировал молниеносную реакцию. Данный сэйв стал самым запоминающимся моментом в полуфинале ЧМ.Напомним, что четвертый матч в рамках чемпионата мира по хоккею стал для российской сборной триумфальным. Наши спортсмены всухую разгромили итальянцев, забив десять шайб в ворота соперников, сообщает телеканал "360".По четыре очка себе в актив записали Никита Кучеров, Никита Гусев и Евгений Кузнецов. Забил и Александр Овечкин – в своем фирменном стиле, из левого круга вбрасывания. Судя по поведению итальянского вратаря Андреаса Бернарда, этот момент снился ему в кошмарах, предполагает RT.