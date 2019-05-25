Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионера...

«Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионера», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В полицию обратился 78-летний житель столицы, который сообщил, что позвонил по одному из номеров, указанных в рекламном объявлении об оказании юридической помощи. Злоумышленники, представившись работниками фирмы, прежде чем проконсультировать пожилого человека, предложили ему перевести на их счет 80 тысяч рублей. После поступления денег они вынудили потерпевшего совершить аналогичные операции на общую сумму свыше 7 миллионов рублей», - рассказала ирина Волк.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Чертаново Центральное города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий в офисе на Беговой улице столицы полицейские задержали двоих мужчин и женщину. В ходе обыска в помещении изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, сим-карты, а также содержащие сведения о гражданах базы данных, которые имеют доказательное значение по уголовному делу.По ходатайству следствия в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.