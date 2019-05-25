Ольге Бузовой частенько достается за ее выходки и образы. Однако на этот раз народный гнев вышел за берега.

Ольге Бузовой частенько достается за ее выходки и образы. Однако на этот раз народный гнев вышел за берега.Ольга Бузова обнародовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в откровенном купальнике. Пикантные фотографии возмутили пользователей Сети.Поклонники знаменитости посчитали кадры вульгарными. "У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце", – написала сама Ольга.Подписчики Бузовой в один голос заявили, что вызывающих фотографий у звезды очень много и призвали певицу быть скромнее. "Меня одну затошнило? Пошла-ка я отсюда. Надоело смотреть на эту мерзость", "Неприличное фото. Стыдно смотреть", – пишут недовольные.Ранее сообщалось, что Бузова с волонтерами очистила от мусора один из пляжей Краснодарского края. Она призвала подписчиков в Instagram сортировать отходы, отказаться от пластиковых пакетов и перестать сорить.Знаменитость предложила фолловерам поразмышлять, как много пластика мы используем в повседневной жизни и по возможности сократить его использование. При этом она сама продемонстрировала, что нужно делать.