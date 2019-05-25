Дональд Трамп отправляет дополнительный армейский контингент на Ближний Восток. По информации американских СМИ, такое решение президент США принял, чтобы эффективнее противостоять Ирану. В регион перебросят полторы тысячи военнослужащих, зенитно-ракетные комплексы Patriot и самолет-разведчик.

Дональд Трамп отправляет дополнительный армейский контингент на Ближний Восток. По информации американских СМИ, такое решение президент США принял, "чтобы эффективнее противостоять Ирану". В регион перебросят полторы тысячи военнослужащих, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot и самолет-разведчик. Позже группировку могут усилить еще до 10 тысяч человек."Это разумный ответ на вероятные угрозы со стороны Ирана", — написал в своем Twitter исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.При этом, как сообщает телеканал "Россия 24", Пентагон заверил, что дополнительный контингент не будет размещен в Сирии и Ираке. Утверждается, что эта мера носит исключительно оборонительный характер.