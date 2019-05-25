Главный тренер голландского Витесса Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с Утрехтом за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. По словам российского специалиста, у его футболистов накопилась огромная усталость в конце сезона.

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. По словам российского специалиста, у его футболистов накопилась огромная усталость в конце сезона."Я должен поблагодарить футболистов, потому что они показали характер и командный дух. Это самая уставшая команда, которую я когда-либо видел в своей жизни, для них сезон тяжелый, почти как марафон", – цитирует Слуцкого ТАСС.Кроме того, он ответил на вопрос, является ли теперь его команда фаворитом в противостоянии с "Утрехтом". "Трудно сказать, являемся ли мы фаворитами в ответном матче, ведь один гол, одна ошибка или одно спасение могут все изменить", – заметил Слуцкий.Напомним, что "Витесс" на выезде сыграл вничью с "Утрехтом" со счетом 1:1. Ответная встреча финала состоится 28 мая.