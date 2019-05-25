Известный журналист Антон Беккужев прокомментировал Дни.ру скандал, разразившийся после выпуска программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 о фотографе, продававшем в Сети снимки обнаженных девочек. Он считает, что телеведущий Андрей Малахов незаслуженно подвергся травле со стороны пользователей Сети.

Известныйжурналист Антон Беккужев прокомментировал "Дни.ру" скандал, разразившийся послевыпуска программы "Прямой эфир" на телеканале"Россия 1" о фотографе, продававшем в Сети снимки обнаженных девочек.Он считает, что телеведущий Андрей Малахов незаслуженно подвергся травле состороны пользователей Сети.По мнению журналиста, больше всего русских людейобъединяет либо общее горе, либо общий враг. "Если говорить обинтернет-пользователях, то они чаще всего группируются именно по второмуповоду. Хейтеры в сети любят найти жертву для травли, чтобы вылить на нее все негативныеэмоции, скопившиеся за последнее время, – заявил Беккужев.Он отметил, под раздачу "троллей из Сети" попала МарияБабко, которая недавно стала героиней программы Андрея Малахова "Прямой эфир". "Когдадевушке было всего десять лет, она подвергалась домогательствам со стороныфотографа-педофила. На мой взгляд, это ужасная трагедия, которая может наложитьотпечаток на всю оставшуюся жизнь. Кстати, именно это и произошло со многимижертвами насильника, которые до сих пор испытывают психологические проблемы", -констатировал журналист.При этом он добавил, что к счастью, Маша – не из ихчисла. Сейчас девушка ведет активный образ жизни, пополняет блоги в социальныхсетях и участвует в фотосессиях. "Казалось бы, можно только порадоваться заБабко – она не впала в депрессию, а продолжила полноценную жизнь после стольстрашного эпизода в биографии", – высказался Беккужев.Однако интернет-хейтеры придерживаются другого мненияи гнобят Марию за то, что та якобы "не особо переживает из-за сложившейсяситуации". "Получается, девушка всю жизнь должна носить траур? По-моему, этопрекрасно, что Маша не упала духом, а смогла найти в себе силы и воспрять.Просто представьте себя на ее месте! На мой взгляд, Бабко нужно поддерживать, ане унижать в комментариях", – возмутился журналист.Антон Беккужев заявил, что рад, что программа осветила столь острую проблему и встал на его защиту от хейтеров. Ведьпосле выхода программы завсегдатаи соцсетей обвинили в рекламе детской порнографии."Предотвратить действия подобных насильников можнолишь таким образом. Если маньяк будет знать, что его жертвы не станут молчать,это сможет его остановить. Думаю, главный урок здесь следует вынести родителям,которые должны быть более внимательны к своим детям, интересоваться, чтопроисходит в их душах, и где они на самом деле проводят время после уроков", -резюмировал Антон Беккужев.