Ученые разрабатывают новой способ вылечить рак мозга
при помощи рыб-паразитов. Они смогут доставлять лекарство прямо в человеческий
мозг. И такая технология позволит в разы увеличить число выздоровевших.
Ученые разрабатывают новой способ вылечить рак мозга
при помощи рыб-паразитов. Они смогут доставлять лекарство прямо в человеческий
мозг. И такая технология позволит в разы увеличить число выздоровевших.
Недавно группа ученых из Университета
Висконсина-Мэдисона и Университета Техаса в Остине провела
ряд исследований с использованием рыбы миноги. Данный вид является одним из
древнейших на планете, напоминает угрей и населяет реки по всему миру. Но самое
главное у нее – рот, полный зубов. Благодаря этому минога паразитирует на других
рыбах и питается их кровью. По мнению ученых, именно эта особенность
рыбы позволит повысить эффективность лечения рака мозга.
Миноги смогут доставлять лекарство
прямо в мозг. В этом также поможет особый тип молекул из иммунной
системы рыб. Сеть макромолекул миноги составляет большую часть центральной
нервной системы. По мнению ученых, именно поэтому рыбам удастся доставить препарат прямо в мозг и повысить эффективность лечения рака, травм головы и
инсульта.
Подтвердили гипотезу и эксперименты на мышах, больных
раком. Дело в том, что у человеческого мозга есть собственный барьер,
защищающий от негативных воздействий. К сожалению, этот же барьер не
дает полностью пропустить лекарство к очагу заболевания. Но в ходе исследований
профессор Шуста и его коллеги смогли разрушить препятствие и исправить ситуацию, передает портал news.wisc.edu.
Это многообещающее открытие, и ученые
уверены, что в будущем им удастся при помощи рыбы-паразита лечить рак мозга не
только у мышей, но и у людей.