Ученые разрабатывают новой способ вылечить рак мозга при помощи рыб-паразитов. Они смогут доставлять лекарство прямо в человеческий мозг. И такая технология позволит в разы увеличить число выздоровевших.

Ученые разрабатывают новой способ вылечить рак мозгапри помощи рыб-паразитов. Они смогут доставлять лекарство прямо в человеческиймозг. И такая технология позволит в разы увеличить число выздоровевших.Недавно группа ученых из УниверситетаВисконсина-Мэдисона и Университета Техаса в Остине провеларяд исследований с использованием рыбы миноги. Данный вид является одним издревнейших на планете, напоминает угрей и населяет реки по всему миру. Но самоеглавное у нее – рот, полный зубов. Благодаря этому минога паразитирует на другихрыбах и питается их кровью. По мнению ученых, именно эта особенностьрыбы позволит повысить эффективность лечения рака мозга.Миноги смогут доставлять лекарствопрямо в мозг. В этом также поможет особый тип молекул из иммуннойсистемы рыб. Сеть макромолекул миноги составляет большую часть центральнойнервной системы. По мнению ученых, именно поэтому рыбам удастся доставить препарат прямо в мозг и повысить эффективность лечения рака, травм головы иинсульта.Подтвердили гипотезу и эксперименты на мышах, больныхраком. Дело в том, что у человеческого мозга есть собственный барьер,защищающий от негативных воздействий. К сожалению, этот же барьер недает полностью пропустить лекарство к очагу заболевания. Но в ходе исследованийпрофессор Шуста и его коллеги смогли разрушить препятствие и исправить ситуацию, передает портал news.wisc.edu.Это многообещающее открытие, и ученыеуверены, что в будущем им удастся при помощи рыбы-паразита лечить рак мозга нетолько у мышей, но и у людей.