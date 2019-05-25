Пресса назвала артистку биологической матерью сына Филиппа
Киркорова. Певица Жасмин прокомментировала слухи.
Пресса назвала артистку биологической матерью сына Филиппа
Киркорова. Певица Жасмин прокомментировала слухи.
В соцсетях звезда опубликовала скриншот публикации
малоизвестного издания. На странице этой газеты сообщается, что певица
Жасмин является матерью Мартина – младшего отпрыска поп-короля.
Авторы публикации отметили удивительное сходство сына
Филиппа Киркорова и старшего наследника вокалистки. Отметим, что у мальчиков
при желании действительно можно найти общие черты.
"Мой фаворит в рубрике "Записки сумасшедшего".
Филипп, ну все, мы раскрыты. Много лет за нас несла
эту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью!
Ребята, однозначно премия "Провал года" за детективные расследования
сегодня ваша", – сказала в личном Instagram-аккаунте.
Ниже артистка отметила, что эта новость подняла ей настроение.
Она поблагодарила авторов статьи.
Отметим, что на публикацию артистки отреагировал и
поп-король. Филипп Киркоров шутливо написал в комментариях: "Все! Это "провал
года"! Джеси, мы
раскрыты.... куда бежать?"
– смеялся певец над постом .
Напомним, у Филиппа Киркорова двое детей —
Алла-Виктория и Мартин. Родила наследников певцу суррогатная мать. Меж тем
о том, кто именно является биологической матерью малышей, неизвестно.