Пресса назвала артистку биологической матерью сына Филиппа Киркорова. Певица Жасмин прокомментировала слухи.

Пресса назвала артистку биологической матерью сына ФилиппаКиркорова. Певица Жасмин прокомментировала слухи.В соцсетях звезда опубликовала скриншот публикациималоизвестного издания. На странице этой газеты сообщается, что певицаЖасмин является матерью Мартина – младшего отпрыска поп-короля.Авторы публикации отметили удивительное сходство сынаФилиппа Киркорова и старшего наследника вокалистки. Отметим, что у мальчиковпри желании действительно можно найти общие черты."Мой фаворит в рубрике "Записки сумасшедшего".Филипп, ну все, мы раскрыты. Много лет за нас неслаэту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью!Ребята, однозначно премия "Провал года" за детективные расследованиясегодня ваша", – сказала в личном Instagram-аккаунте.Ниже артистка отметила, что эта новость подняла ей настроение.Она поблагодарила авторов статьи.Отметим, что на публикацию артистки отреагировал ипоп-король. Филипп Киркоров шутливо написал в комментариях: "Все! Это "провалгода"! Джеси, мыраскрыты.... куда бежать?"– смеялся певец над постом .Напомним, у Филиппа Киркорова двое детей —Алла-Виктория и Мартин. Родила наследников певцу суррогатная мать. Меж темо том, кто именно является биологической матерью малышей, неизвестно.