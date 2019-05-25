В городском парке города Саскатун группа детей возрастом от 10 до 13 лет сильно поколотила незнакомую женщину за сделанное им замечание — она попросила не кидать камни и палки в мужчину с тележкой.

В городе Саскатун группа детей возрастом от 10 до 13 лет сильно поколотила незнакомую женщину за сделанное им замечание — она попросила не кидать камни и палки в мужчину с тележкой.Инцидент произошел в понедельник, 20 мая в городском парке. Услышав требование не обижать беззащитного человека, дети переключили внимание на 33-летнюю Бонни Хэлкроу и набросились на нее.Потасовку снял на видео случайный свидетель, оказавшийся рядом. Позже в суде, демонстрируя запись, он признался, что боялся вмешиваться в конфликт, поскольку со дня на день ожидает получения постоянного гражданства и по этой причине не хотел привлекать к себе лишнее внимание правоохранительных органов.Свидетель — чернокожий мужчина средних лет — рассказал, что он попросил детей прекратить драку, однако получил в ответ лишь: "Ты не наш папа!"После того, как дети избили Бонни Хэлкроу и разбежались, пострадавшая обратилась к медикам с синяками и ссадинами, а затем в правоохранительные органы.Личность детей, как сообщает издание CBC, была установлена в течение пары дней, однако отдуваться за всех будет лишь одна 13-летняя девочка: остальные участники нападения младше того возраста, когда по местным законам наступает уголовная ответственность.В минувшую пятницу, 24 мая, девочке предъявили обвинение в двух эпизодах нападения на людей. Суд запретил ей контактировать с другими детьми и перенес заседание на начало следующего месяца.