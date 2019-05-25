В Нанкине вчера вечером загорелся 210-метровый небоскреб: по предварительным данным, огонь возник на девятом этаже, а затем перекинулся на наружную часть здания, облицованную легковоспламеняющимися материалами. Очевидцы сняли пожар на видео.

В Нанкине вчера, 24 мая, около девяти часов вечера загорелся 210-метровый небоскреб: по предварительным данным, огонь возник внутри строения, а затем перекинулся на наружную часть здания, облицованную легковоспламеняющимися материалами.Пожарные предполагают, что возгорание началось из-за неисправной проводки в отеле "Золотой Орел", расположенном на девятом этаже, после чего пламя перекинулось наружу.Издание Chinanews сообщило, что пожар площадью более 300 квадратных метров был локализован к 11 вечера, а к полуночи полностью потушен. Несколько этажей и облицовка небоскреба полностью обгорели.Сообщается, что в результате инцидента жертв нет, однако несколько человек, включая детей и подростков, получили ожоги и были доставлены в больницу.Сегодня утром руководитель сети отелей "Золотой Орел" Ван Хэн извинился перед жителями Нанкина и пообещал приложить все усилия для устранения последствий пожара.