Новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак машет кулаками после драки, заявляя, что возвращение Крыма под контроль Киева — это вопрос времени, и сегодня необходимо завладеть умами крымчан. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак "машет кулаками после драки", заявляя, что возвращение Крыма под контроль Киева — это вопрос времени, и сегодня необходимо завладеть умами крымчан. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Он указал, что Крым всегда был пророссийским, был связан с РФ ментально и культурно. И пять лет назад он де-юре вернулся в состав России де-юре, согласно всем нормам международного права. Волеизъявление крымчан известно всему миру, а воссоединение Крыма с Россией — бесповоротный процесс, заявил депутат."Поэтому говорить о том, что полуостров когда-то каким-то образом может снова стать украинским — это все невозможно", — подчеркнул Гемпель, слова которого приводит РИА Новости.Он посоветовал украинским политикам и военным прекратить напрасно тратить время и жизненные силы, думая над тем, как вернуть Крым.Гемпель пригласил главу украинского Генштаба приехать на полуостров в качестве туриста и посмотреть, как он изменился, как динамично развивается. Он выразил уверенность в том, что Хомчак будет "приятно удивлен" тем, насколько Крым за последние пять лет ушел и насколько комфортно крымчанам живется в российском Крыму".Ранее Хомчак рассказал о своей поездке в Крым девять лет назад, которая, по его признанию, его шокировала. На это российский сенатор Алексей Пушков уже ответил, что Хомчак ездил в Крым в 2010 году, а до этого полуостров почти 20 лет находился в составе независимой Украины, и за весь этот период Украина не вложила в территорию "ни гривны". По мнению Пушкова, все эти годы Крым можно было считать неким "пасынком Украины", и, следовательно, полуостров ничем ей не обязан.