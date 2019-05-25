На пешеходной улице во французском Лионе произошел взрыв. По разным данным, пострадали от шести до восьми человек, в том числе маленькая девочка.

На пешеходной улице во французском Лионе произошел взрыв. По разным данным, пострадали от шести до восьми человек, в том числе маленькая девочка.По предварительным данным, причиной взрыва стал заминированный сверток, внутри которого находились болты и шурупы, передает телеканал "Россия 24".Инцидент произошел на улице Виктора Гюго рядом с булочной. В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП. Местные власти призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия.