Украина зависит от торговли с Россией. Такое заявление сделали в администрации президента Владимира Зеленского.

Украина зависит от торговли с Россией. Такое заявление сделали в администрации президента Владимира Зеленского.По словам экспертов, стабильности нет ни в украинской экономике, ни в политике. Такое заявление сделал представитель Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус."Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу. Украинская продукция продолжает поставляться в Россию, и Украина получает экспортную выручку. Я за то, чтобы украинская продукция продавалась, в том числе, и в России" – заявил эксперт. После этих слов становится очевидно, что у новой команды нет внятной стратегии во внешней политике, пишет ТВ Центр.