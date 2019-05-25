В Пушкинском районе Подмосковья 23-летняя женщина покусала двух сотрудников полиции. Инцидент произошел 22 мая в отделе полиции городского округа Ивантеевка.

В Пушкинском районе Подмосковья 23-летняя женщина покусала двух сотрудников полиции. Инцидент произошел 22 мая в отделе полиции городского округа Ивантеевка.По сообщению Главного следственного управления СК России по Московской области, женщина "применила насилие" в отношении двух полицейских, находившихся при исполнении должностных обязанностей. В результате один из них — участковый уполномоченный — получил сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и укушенные раны, а второй, сотрудник патрульно-постовой службы, отделался только укушенными ранами.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о применении насилия в отношении представителя власти. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется расследование.