В Севастополе утром горели киоски и дельфинарий. Сотрудники МЧС приняли решение эвакуировать морских млекопитающих в безопасное место.

В субботу утром горели крыши дельфинария и торговых киосков в центре Севастополя. Пожарные эвакуировали двух морских млекопитающих в безопасное место.МЧС Севастополя опубликовало кадры тушения пожара и эвакуации дельфинов.К настоящему времени огонь полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал. Дельфины находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.