В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, на время проведения работ по ремонту и реконструкции участков временно закрываются участки Филевской (голубой) и Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линий Московского метрополитена.

В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, на время проведения работ по ремонту и реконструкции участков временно закрываются участки Филевской ("голубой") и Таганско-Краснопресненской ("фиолетовой") линий Московского метрополитена.Так, на Филевской линии в течение этих двух дней поезда не будут ходить на участке между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Это вызвано необходимостью ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка линии. Движение будет восстановлено в понедельник, 27 мая, в 05:30 утра, передает "Интерфакс".Всего один день – 25 мая, в связи с подготовкой к открытию первого участка новой — Некрасовской — линии метрополитена будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.Закрытие станций компенсируют временными бесплатными автобусными маршрутами, которые будут курсировать с 5:00 утра до 2:00 ночи.Как сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы, на время закрытия участков двух линий метрополитена меняется схема движения на нескольких улицах запада и юго-востока столицы и вводятся временные выделенные полосы для движения общественного транспорта.