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<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2019-velikaya-i-egoryan-voshli-v-sostav-sbornoj-rossii-na-chempionat-evropy-po-fextovaniyu.html" target="_blank">Великая и Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию</a> - В немецком городе Дюссельдорф с 17 по 22 июня 2019 года пройдет чемпионат Европы по фехтованию. Стал известен состав сборной России на предстоящее первенство континента.