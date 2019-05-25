В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» дети познакомились с профессией полицейского.

Воспитанники подшефного Владимирского детского дома им. К. Либкнехта посетили отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру. Экскурсию для юных гостей провел начальник отдела, полковник полиции Дмитрий Роганков, который рассказал ребятам о работе стражей порядка.Сначала дети посетили дежурную часть, где узнали, что данное подразделение несет службу в круглосуточном режиме и его основная функция – прием заявлений и обращений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Затем ребят познакомили со структурой органов внутренних дел и различными службами полиции: следственным отделом, отделением дознания, подразделениями уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.В ходе встречи полицейские побеседовали с представителями подрастающего поколения о том, какими правами и обязанностями они обладают, с какого возраста и за какие правонарушения несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности, а также рассказали, как поступить на службу в полицию.В конце экскурсии мальчики и девочки сделали общее фото на память, после чего поблагодарили полицейских за интересную и познавательную экскурсию.